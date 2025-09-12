© Принц Хари е на изненадващо посещение в Киев след покана от украинското правителство, като е заявил, че иска да направи "всичко възможно", за да помогне за възстановяването на хиляди военни, които са били сериозно ранени в тригодишната война в страната, предава The Guardian.



По време на посещението си в украинската столица той и екип от фондацията му Invictus Games Foundation ще представят подробно нови инициативи за подкрепа на рехабилитацията на ранените, като крайната цел е да се окаже помощ на всички райони в страната.



По-рано тази година е изчислено, че войната в Украйна вече е оставила 130 000 души с трайни увреждания, а правителството вече е поставило рехабилитацията чрез спорт в центъра на политиката си за подпомагане на ветераните.