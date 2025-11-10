Приливна вълна отне живота на трима души на Канарските острови

© Силни вълни отнеха живота на трима души на испанските Канарски острови, след като ги отнесоха в Атлантическия океан по време на приливна вълна,. Това съобщават властите в неделя, предава The Independent. Петнадесет души са ранени при четири отделни инцидента по крайбрежието на ваканционния остров Тенерифе в събота, според службите за спешна помощ.



Спасителен хеликоптер е транспортирал мъж, паднал във водата край Ла Гуанча в северната част на острова, но той е починал при пристигането си в болницата. При друг инцидент мъж е открит във водата на плажа Ел Кабесо в южната част на острова. Трима други от групата са сериозно ранени и откарани в болница за лечение.



Властите на Канарските острови предупредиха населението за приливната вълна и силните ветрове, като призоваха хората да не се разхождат по крайбрежните пътеки и да избягват да се доближават до бурното море.