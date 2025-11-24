eKathimerini.
Пристигащите по въздух се увеличиха с 4,3%, а пристигащите през сухопътните гранични пунктове също се увеличиха с 4,3%. През разглеждания период пътуванията от страните от ЕС-27 достигнаха 18,8 милиона посетители, което е увеличение с 0,8% в сравнение със същия период на 2024 г., докато пътуванията от страни извън ЕС се увеличиха с 9,3% до 12,7 милиона посетители.
Пътуванията от страни от еврозоната са се увеличили с 5,6%, докато пътуванията от страни от ЕС извън еврозоната са намалели с 8,1%. Пътуванията от Германия са регистрирали ръст от 8,2%, достигайки 4,8 милиона посетители, докато пътуванията от Франция са намалели с 0,6% до 1,8 милиона пристигащи. Пътуванията от Италия са се увеличили със 7,1%, достигайки 1,9 милиона посетители.
Сред страните извън ЕС пътуванията от Обединеното кралство са се увеличили с 4,3% до 4 милиона посетители, докато пътуванията от САЩ са се увеличили с 5,6% до 1,2 милиона посетители. И накрая, пътуванията от Русия са се увеличили до 20 500 посетители.
Що се отнася до приходите от туризъм, приходите от пътувания са се увеличили с 9% в сравнение със същия период на 2024 г. и са достигнали 20,1 милиарда евро. Това се дължи както на ръст от 5,6% на приходите от жители на страните от ЕС-27, които са достигнали 10,9 милиарда евро, така и на ръст от 12,7% на приходите от жители на страни извън ЕС, които са достигнали 8,1 милиарда евро.
