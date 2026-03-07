Reuters.
''ОАЕ има дебела кожа и горчива плът - ние не сме лесна плячка“, заяви шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян, който е и престолонаследник на Абу Даби, в излъченото днес по телевизията на емирството изявление.
''Това е послание към враговете на ОАЕ. ОАЕ процъфтяват, ОАЕ са красиви, ОАЕ са пример. Но аз им казвам: не се заблуждавайте от външния вид на ОАЕ. Ние ще изпълняваме дълга си към нашата страна, към нашия народ“, предупреди Заид ал-Нахаян.
Tова бяха първите публични коментари на престолонаследник на Абу Даби, след като Иран нанесе ракетни удари по един от съседите на Емирствата в Персийския залив в отговор на американско-израелските удари.
Той допълни, че всичките седем емирства, включително Дубай, ще застанат на страната на защитата на всеки жител на държавата.
Докладът за дейността на противовъздушната отбрана на ОАЕ, публикуван на страница X на Министерството на отбраната, подчертава, че страната остава напълно готова да отблъсне всякакви заплахи. Властите ще се противопоставят решително на всякакви опити за подкопаване на сигурността на държавата, гарантирайки защитата на суверенитета, стабилността, националните интереси и отбранителния потенциал.
Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи също, че на 7 март противовъздушната отбрана на страната е отблъснала ракетни атаки и атаки с дронове от Иран. Според агенцията звуците, чути в различни региони на страната, се дължат на прихващане на балистични ракети и дронове от системи за противовъздушна отбрана и изтребители.
ФОКУС припомня, че днес иранският президент Масуд Пезешкиан обяви намерението на страната си да спре обстрела на съседните страни. Въпреки това на 7 март в ОАЕ отново са се чули експлозии поради нова вълна от атаки от Иран. Според иранските медии цели на атаката са американски бази, разположени там.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.