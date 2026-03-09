ЗАРЕЖДАНЕ...
Президент на Кипър: Няма да участваме във военни операции, свързани с иранския конфликт
©
По време на среща с френския президент Еманюел Макрон в Кипър, Христодулидис изрази благодарност за подкрепата на Париж за Никозия.
'Кипър и Франция са обвързани от силно и трайно стратегическо партньорство. В това време на криза това партньорство конкретно отразява тясното сътрудничество и активната солидарност“, подчертава Христодулидис.
Макрон посети Кипър днес и се срещна с Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, по време на която обяви ''чисто отбранителна'' мисия за отваряне на Ормузкия проток.
Още по темата
/
КТ "Подкрепа" поиска мерки от правителството: Ръст от 24% на горивата на дребно, ще доведе до 2,4% ръст на стоките и услугите
15:49
Вносителите на горива предупредиха: Много е вероятно да виждаме цени от над 1,60 евро на колонка
15:15
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
09:51
Още от категорията
/
Израел частично отвори въздушното си пространство за пътнически полети за първи път от 28 февруари
08.03
Бахрейн обяви прихващането на 95 ирански ракети и 164 дрона от началото на ескалацията в Близкия изток
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.