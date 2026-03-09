Сподели close
Кипър няма да участва в никакви военни операции, свързани с иранския конфликт, а ще се съсредоточи върху хуманитарната си роля. Това заяви днес президентът на Кипър Никос Христодулидис, предава The Guardian.

По време на среща с френския президент Еманюел Макрон в Кипър, Христодулидис изрази благодарност за подкрепата на Париж за Никозия.

'Кипър и Франция са обвързани от силно и трайно стратегическо партньорство. В това време на криза това партньорство конкретно отразява тясното сътрудничество и активната солидарност“, подчертава Христодулидис. 

Макрон посети Кипър днес и се срещна с Христодулидис и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, по време на която обяви ''чисто отбранителна'' мисия за отваряне на Ормузкия проток.