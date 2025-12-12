Sky News.
Те не показват никакви незаконни дейности от страна на тези лица. Не е ясно кога и къде са направени снимките, нито от кого.
На една от снимките се вижда Доналд Тръмп с шест жени, чиито лица са закрити, а на други се виждат дългогодишният съюзник на Тръмп Стив Банън и Бил Гейтс с Епстийн.
На друга снимка се вижда нещо, което прилича на купа с нови презервативи с карикатура нана Тръмп; на купата има надпис "Презерватив Тръмп 4,50 долара“, а на всеки презерватив е изписано: "Аз съм ОГРОМЕН!“
Робърт Гарсия, водещият демократ в Комитета за надзор на Камарата на представителите, заявява в изявление, че последната публикация съдържа "над 95 000 снимки, включително изображения на богати и влиятелни мъже, които са прекарвали време с Джефри Епстийн“ и "хиляди снимки на жени и имоти на Епстийн“.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.