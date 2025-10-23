Претоварената инфраструктура заплашва туристическия успех на гръцките острови

© eKathimerini Гръцките острови рискуват да загубят своята световна туристическа привлекателност заради претоварената инфраструктура. Това предупреждава Националната банка на Гърция в нов доклад, предава eKathimerini.



Според банката през следващото десетилетие са нужни инвестиции от 35 милиарда евро за модернизирането на транспортната, енергийната, водоснабдителната и канализационната мрежа - около 15 милиарда евро повече от сегашните разходи. Докладът посочва проблеми като честите прекъсвания на електрозахранването и водата, неработещите канализационни системи, недостига на паркоместата, лошите пътища и остарелите пристанища през пиковите туристически месеци.



"Въпреки че Гърция остава сред водещите световни туристически дестинации, тя трябва да запази своята привлекателност с модерната и устойчива инфраструктура", се казва в доклада. Островите приемат почти половината от чуждестранните туристи в Гърция, като броят им се е удвоил до 16 милиона от 2009 г. насам.



През най-натоварените месеци гъстотата достига 33 туристи на квадратен километър дневно, Въпреки това инвестициите в инфраструктурата остават недостатъчни. Докладът препоръчва ежегодните разходи от 3,5 милиарда евро, в сравнение с текущите 2 милиарда, за да се покрие сезонният ръст на населението и по-високите транспортни и логистични разходи. Без тези подобрения "носещият капацитет" на островите може да бъде компрометиран.



При реализирането на препоръчаните инвестиции БВП на островите може да нарасне от 24 на 30 милиарда евро до 2035 г., а приходите от туризъм - с 45%, добавяйки 5 милиарда евро годишно. В доклада обаче се посочват сериозни пропуски в управлението и се настоява за създаването на централен орган, който да координира планирането, търговете и изпълнението.



Островните общини събират около 400 милиона евро годишно от таксите за настаняване и круизите, но голяма част от тези средства се връщат обратно в централния бюджет. Докладът призовава за пълното реинвестиране на тези приходи на местно ниво, както и за привличането на частни инвестиции, европейските безвъзмездни средства и заемите от Европейската инвестиционна банка.