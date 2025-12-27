Зимна буря удари североизточната част на САЩ рано днес, нарушавайки редица полети и подтиквайки властите в Ню Йорк и Ню Джърси да обявят извънредни ситуации, пише Reuters.Националната метеорологична служба публикува предупреждения за ледена буря и зимна буря в целия щат Ню Йорк и Кънектикът. Ню Йорк може да отбележи най-високите си натрупвания от 2022 г. насам, с пикови нива на снеговалежи от 2 или повече инча на час, според извънредно обявяване в петък от губернатор Кати Хочул."Безопасността на нюйоркчани е моят основен приоритет и продължавам да призовавам за крайна предпазливост през цялото време на тази буря", каза Хочул пред журналисти.Предупреждения за ледени бури и за зимно време бяха публикувани и за по-голямата част от Пенсилвания, голяма част от Масачузетс и по-голямата част от Ню Джърси, където също беше обявено извънредно положение.Повече от 1 600 полета на търговски авиолинии в САЩ и към или извън страната бяха отменени в петък, а над 7 800 бяха забавени поради влошаването на метеорологичните условия, според услугата за проследяване на полети FlightAware.