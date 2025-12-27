Европейская правда.
Зеленски потвърди, че вече е на път за Флорида, където в неделя ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.
"По пътя ще спрем в Канада, ще имам среща с канадския премиер Карни. Планираме да общуваме онлайн с европейските лидери, да обсъдим всички въпроси, да се информираме, да обменим подробности за документите, които ще обсъждам с президента на Съединените американски щати“, добави той.
Зеленски допълни още, че по време на разговора в събота ще повдигне "чувствителни въпроси“, съдържащи се в документите.
Европейските лидери очакват положителен резултат от срещата между президентите на САЩ и Украйна тази неделя, но се подготвят за непредвидени сценарии.
В интервю за Politico Тръмп обяви вчера, че очаква срещата "да мине добре“, но предупреди, че Зеленски "няма нищо, докато не го одобря“.
