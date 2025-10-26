Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пред очите на 12-годишната му дъщеря: 50 маскирани нападнаха бивш гръцки министър
Автор: Николина Александрова 15:08Коментари (0)119
©
Пред очите на 12-годишната му дъщеря, 50 маскирани лица нападнаха бившия министър и депутат от Нова демокрация Макис Воридис в известен ресторант в Ираклио в събота вечер, 25 октомври, предава rethnea.

"Аз ги познавам и не ме изненадват, нито ме плашат техните жалки практики! Живял съм така цял живот“, споделя бившият министър в публикация във Facebook за инцидента.

Цялата публикация на Макис Воридис:

"Хулигани от крайната левица ме нападнаха вчера безпричинно в ресторант в Ираклио, Крит, където съм на частно посещение.

Аз ги познавам и техните жалки практики не ме изненадват, нито ме плашат! Живея така цял живот. Но те не уважаваха нито моето семейство (там беше и 12-годишната ми дъщеря), нито децата на семействата, които вечеряха в ресторанта, без дори да са от нашата компания.

За съжаление, имаме още дълъг път да извървим, докато изкореним насилието".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
Голям удар на МВР: Над 6 150 000 къса контрабандни цигари са задържани на ГКПП "Капитан Андреево"
11:49 / 25.10.2025
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
09:39 / 24.10.2025
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
13:06 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Пожар в дискотека в Македония, има много загинали
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: