ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пред очите на 12-годишната му дъщеря: 50 маскирани нападнаха бивш гръцки министър
"Аз ги познавам и не ме изненадват, нито ме плашат техните жалки практики! Живял съм така цял живот“, споделя бившият министър в публикация във Facebook за инцидента.
Цялата публикация на Макис Воридис:
"Хулигани от крайната левица ме нападнаха вчера безпричинно в ресторант в Ираклио, Крит, където съм на частно посещение.
Аз ги познавам и техните жалки практики не ме изненадват, нито ме плашат! Живея така цял живот. Но те не уважаваха нито моето семейство (там беше и 12-годишната ми дъщеря), нито децата на семействата, които вечеряха в ресторанта, без дори да са от нашата компания.
За съжаление, имаме още дълъг път да извървим, докато изкореним насилието".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: