Пред очите на 12-годишната му дъщеря: 50 маскирани нападнаха бивш гръцки министър

© Пред очите на 12-годишната му дъщеря, 50 маскирани лица нападнаха бившия министър и депутат от Нова демокрация Макис Воридис в известен ресторант в Ираклио в събота вечер, 25 октомври, предава rethnea.



"Аз ги познавам и не ме изненадват, нито ме плашат техните жалки практики! Живял съм така цял живот“, споделя бившият министър в публикация във Facebook за инцидента.



Цялата публикация на Макис Воридис:



"Хулигани от крайната левица ме нападнаха вчера безпричинно в ресторант в Ираклио, Крит, където съм на частно посещение.



Аз ги познавам и техните жалки практики не ме изненадват, нито ме плашат! Живея така цял живот. Но те не уважаваха нито моето семейство (там беше и 12-годишната ми дъщеря), нито децата на семействата, които вечеряха в ресторанта, без дори да са от нашата компания.



За съжаление, имаме още дълъг път да извървим, докато изкореним насилието".