ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Позволиха 10-часовия работен ден на гърците
Законопроектът от 88 члена, озаглавен "Справедлива работа за всички“, изяснява съществените промени в индивидуалното трудово право. Например, периодът на увеличени и намалени периоди на заетост, т.е. референтният период за уреждане на работното време, може да започне от една седмица и да достигне до 12 месеца. На практика това означава, че въз основа на нуждите на работодателя и при условие че служителят (ако няма синдикат или асоциация) е съгласен, работното време може да бъде уредено дори на седмична база или непрекъснато.
Законът също така изяснява правилата за извънреден труд, като позволява на служителите да работят до 13 часа на ден по доброволно споразумение, като заплащането се увеличава с 40%. Ограниченията за седмичното и годишното работно време остават в сила, а служителите са изрично защитени от уволнение, ако откажат допълнителни часове. Въпреки това, извънредният труд може да достигне до четири часа на ден при един и същ работодател.
В обяснителния доклад, който придружава законопроекта, обаче се пояснява, че в случаите, когато е предвидена почивка за извънработно време, какъвто е случаят в големи предприятия в сектора на търговията на дребно като супермаркети и промишленост, 13-часовият работен ден не може да се прилага. Това е така, защото в тези случаи 13 часа работа и 30-минутна почивка надвишават задължителните 11-часови почивки в рамките на 24 последователни часа.
В проектозакона се посочва също, че служителите, работещи извънредно, имат право на възнаграждение, равно на изплатената почасова заплата, увеличена с 40% за всеки час законно отработен извънреден труд, до четири часа на ден и до 150 часа годишно.
Що се отнася до организацията на работното време, изрично е предвидено, че референтният период за редуващи се фази на увеличена и намалена заетост се удължава от шест на 12 месеца и не може да бъде по-кратък от една седмица.
Министерството посочва, че новите разпоредби няма да засегнат текущия диалог на правителството със социалните партньори, който се отнася до укрепването на секторните трудови споразумения.
Законопроектът ще остане отворен за обществено обсъждане до 19 септември.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
20:20 / 24.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: