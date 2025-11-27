Сподели close
Огромният пожар, който опустоши жилищен комплекс в Хонконг, отне живота на най-малко 44 души, а 279 други все още са в неизвестност, което предизвика спасителни операции през нощта и спешни призиви за отчетност от страна на градските власти, предава CNN.

Броят на жертвите нараства, докато екипите се борят с времето

Управителят на Хонконг Джон Ли обяви рано в четвъртък нарастващия брой на жертвите, потвърждавайки, че екипите за търсене все още се опитват да открият изчезналите жители, докато димът продължава да се носи от опушените небостъргачи. Властите предупредиха, че ситуацията остава нестабилна, като спасителите се движат в опасни условия вътре в изгорелите сгради.