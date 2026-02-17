Reuters.
Пожарът е избухнал в склад на пететажната сграда в град Манлеу, намиращ се северно от Барселона и населен с 21 000 души, съобщи местната пожарна служба.
Все още не е ясно защо жертвите не са могли да избягат от склада. Каталунската полиция започна разследване за установяване на причините за пожара.
Идентифицирането на жертвите продължава, тъй като някои от телата са изгорели.
