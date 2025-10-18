Пожар спря всички полети на голямо международно летище

© The US Sun Голям пожар избухна на товарния терминал на международното летище Хазрат Шахджалал в Дака, което наложи спирането на всички полети, предаде NDTV.



Според официални лица пожарът е започнал близо до Порт 8 около 14:30 ч. Говорителят на пожарната служба Талха бин Джашим заяви, че 36 екипа работят по потушаването на пламъците.



Изпълнителният директор на летището, Масудул Хасан Масуд, потвърди за пожара и коментира, че са взети извънредни мерки. "Всички наши самолети са потвърдени като безопасни. Допълнителна информация ще бъде предоставена с развитието на ситуацията“, каза говорител на летището пред The ​​Daily Star.



Говорител на Службата за гражданска авиация на Бангладеш заяви: "Кацанията и излитанията на всички самолети са спрени до второ нареждане. Потвърдено е, че всички наши самолети са в безопасност.“



Междуведомствената служба за връзки с обществеността (ISPR) съобщи, че множество агенции съдействат за овладяването на пожара, включително Гражданската авиационна администрация на Бангладеш, Пожарната служба на Бангладеш, Военноморските сили на Бангладеш и Военновъздушните сили на Бангладеш. Две пожарни екипи от Военновъздушните сили са се присъединили към операцията, заедно с два взвода от Граничната охрана на Бангладеш (BGB).



След пожара всички полети до и от международното летище Хазрат Шахджалал бяха временно спрени. Много от пристигащите полети бяха пренасочени към международното летище Шах Аманат в Чатограм и международното летище Османи в Силхет.



Летището на международното летище Хазрат Шахджалал в Дака ще остане затворено до 18:00 часа, съобщи "Дейли Стар“, позовавайки се на служителя по връзки с обществеността на международното летище Шах Аманат, Чатограм.



Това е третият голям пожар в Бангладеш през тази седмица. В четвъртък масивен пожар унищожи осеметажна фабрика в зоната за експортна преработка в Читагонг (CEPZ), въпреки че няма информация за жертви. Във вторник пожар в четириетажна фабрика за облекло и съседен химически склад в Дака отне живота на 16 работници и остави много други ранени.