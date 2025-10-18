Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пожар спря всички полети на голямо международно летище
Автор: Лора Димитрова 16:49Коментари (0)78
© The US Sun
Голям пожар избухна на товарния терминал на международното летище Хазрат Шахджалал в Дака, което наложи спирането на всички полети, предаде NDTV.

Според официални лица пожарът е започнал близо до Порт 8 около 14:30 ч. Говорителят на пожарната служба Талха бин Джашим заяви, че 36 екипа работят по потушаването на пламъците.

Изпълнителният директор на летището, Масудул Хасан Масуд, потвърди за пожара и коментира, че са взети извънредни мерки. "Всички наши самолети са потвърдени като безопасни. Допълнителна информация ще бъде предоставена с развитието на ситуацията“, каза говорител на летището пред The ​​Daily Star.

Говорител на Службата за гражданска авиация на Бангладеш заяви: "Кацанията и излитанията на всички самолети са спрени до второ нареждане. Потвърдено е, че всички наши самолети са в безопасност.“

Междуведомствената служба за връзки с обществеността (ISPR) съобщи, че множество агенции съдействат за овладяването на пожара, включително Гражданската авиационна администрация на Бангладеш, Пожарната служба на Бангладеш, Военноморските сили на Бангладеш и Военновъздушните сили на Бангладеш. Две пожарни екипи от Военновъздушните сили са се присъединили към операцията, заедно с два взвода от Граничната охрана на Бангладеш (BGB).

След пожара всички полети до и от международното летище Хазрат Шахджалал бяха временно спрени. Много от пристигащите полети бяха пренасочени към международното летище Шах Аманат в Чатограм и международното летище Османи в Силхет.

Летището на международното летище Хазрат Шахджалал в Дака ще остане затворено до 18:00 часа, съобщи "Дейли Стар“, позовавайки се на служителя по връзки с обществеността на международното летище Шах Аманат, Чатограм.

Това е третият голям пожар в Бангладеш през тази седмица. В четвъртък масивен пожар унищожи осеметажна фабрика в зоната за експортна преработка в Читагонг (CEPZ), въпреки че няма информация за жертви. Във вторник пожар в четириетажна фабрика за облекло и съседен химически склад в Дака отне живота на 16 работници и остави много други ранени.

Още по темата: общо новини по темата: 787
17.10.2025 »
17.10.2025 »
17.10.2025 »
15.10.2025 »
14.10.2025 »
13.10.2025 »
предишна страница [ 1/132 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Параклис, разположен под Коматинските скали, посреща гости на празника, посветен на Свети Иван Рилски
Параклис, разположен под Коматинските скали, посреща гости на празника, посветен на Свети Иван Рилски
09:29 / 16.10.2025
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
11:40 / 16.10.2025
Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки
Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки
09:28 / 16.10.2025
Актуални теми
Разпадането на правителството “Желязков”
Катастрофи в България
Войната в Украйна
Войната вУкрайна
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: