Пожар обхвана известен хотел в Дубай след иранска атака
Пожар е избухнал близо до входа на хотел Fairmont The Palm в Дубай, след като според съобщения от небето са паднали отломки по време на иранска ракетна атака.
Снимки в социалните медии и видеоклипове, проверени от Sky News, показват голям пожар и дим, издигащ се отвън на сградата.
Медийната служба на Дубай съобщи, че екипи за спешно реагиране са се отзовали на "инцидент“ в сграда в района на Palm Jumeirah.
