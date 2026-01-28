Много хора са били евакуирани, след като късно снощи, е избухнал пожар в петзвезден хотел в ски курорта Курсевел във Френските Алпи.Няма пострадали от пожара, който е избухнал около 19:00 ч. (местно време) в таванското помещение на Hotel des Grandes Alpes, се съобщава на своя уебсайта на префектурата на Савоа.Официални представители заявяват, че са евакуирани почти 100 души, а местните медии по-късно съобщиха, че броят им е нараснал на 270, след като пожарът се е разпрострял в съседна сграда."Евакуацията е протекла спокойно и до момента не са съобщени ранени“.