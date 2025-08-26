Пожар и експлозии разтърсиха Хамбург, отломки летят към магистралата

© Пожарникари се борят с голям пожар в няколко склада в квартал "Ведел" в Хамбург от понеделник следобед. 120 пожарникари все още са на място, според пожарната служба. Общо шестима души са ранени, съобщи Norddeutscher Rundfunk.



Основният пожар е потушен, но все още има по-малки пожари, каза говорителят на пожарната служба Лоренц Хартман. В момента пожарната проверява за други пожари на съседен контейнерен двор. Операцията ще продължи още няколко часа.



Експлозии отново и отново



Пожарната служба в Хамбург продължи да се бори с огъня през цялата нощ. Дори през нощта все още имаше изолирани експлозии от контейнерите с азотен оксид, съхранявани в залата. От шестимата ранени, един е получил животозастрашаващи наранявания.



Затварянето на A1 е премахнато



Сред тях са трима пожарникари, които са получили акустична травма, съобщи пожарната служба във вторник сутринта. Затварянето на магистрала А1 е било наложително в понеделник вечерта. В 2 часа сутринта пожарната служба издаде сигнал за пълна безопасност чрез информационната служба Nina поради силното димно образуване в южен Хамбург. Според пожарната служба 320 пожарникари и спасители са били все още на място през нощта.



Пожарът е избухнал в понеделник следобед



Пожарът избухна следобед, но първоначално не можа да бъде потушен поради експлозии и летящи отломки. В понеделник в целия Хамбург се виждаше гъст черен стълб дим. 25 души бяха евакуирани от опасната зона, някои с лодка.



Отломки, хвърлени върху А1



Фрагменти от експлодиращи газови бутилки под налягане полетяха по магистралата, причинявайки инцидент, при който беше ранена шофьорка. Магистрала А1 беше затворена в двете посоки между възел Нордерелбе и възел Хамбург-Зюдост в понеделник вечерта. Последваха дълги задръствания. Полицията посъветва пътуващите да използват А7. Многобройни пътища в района около пожара остават затворени във вторник.



Летящи отломки също удариха пожарникарите, което накара пожарникарите първоначално да се оттеглят на няколкостотин метра. По-късно бяха разположени специални превозни средства от летище Хамбург: огромни пожарни коли на летището, обикновено предназначени за горящи самолети, пръскаха вода върху горящите хангари от едната страна същата вечер. Федералната агенция за техническа помощ (THW) инсталира осветителни мачти и водни помпи за гасене. Говорител на пожарната служба заяви, че операцията може да продължи до ранните часове.



Кола гори в склад - експлодират бутилки с азотен оксид



Големият пожар очевидно е започнал от автомобил, който се е запалил в склад. Стотици бутилки с азотен оксид са били съхранявани там и след това постепенно са експлодирали.



Aurubis затваря части от завода



Производителят на мед Aurubis е затворил части от завода, съседни на мястото на пожара. Заводът на Aurubis обаче не е бил засегнат от пожара, съобщи говорител на компанията. Пожарната служба на завода на Aurubis съдейства за потушаването на пламъците.