Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пожар и експлозии разтърсиха Хамбург, отломки летят към магистралата
Автор: Лора Димитрова 09:51Коментари (0)46
©
Пожарникари се борят с голям пожар в няколко склада в квартал "Ведел" в Хамбург от понеделник следобед. 120 пожарникари все още са на място, според пожарната служба. Общо шестима души са ранени, съобщи Norddeutscher Rundfunk.

Основният пожар е потушен, но все още има по-малки пожари, каза говорителят на пожарната служба Лоренц Хартман. В момента пожарната проверява за други пожари на съседен контейнерен двор. Операцията ще продължи още няколко часа.

Експлозии отново и отново

Пожарната служба в Хамбург продължи да се бори с огъня през цялата нощ. Дори през нощта все още имаше изолирани експлозии от контейнерите с азотен оксид, съхранявани в залата. От шестимата ранени, един е получил животозастрашаващи наранявания.

Затварянето на A1 е премахнато

Сред тях са трима пожарникари, които са получили акустична травма, съобщи пожарната служба във вторник сутринта. Затварянето на магистрала А1 е било наложително в понеделник вечерта. В 2 часа сутринта пожарната служба издаде сигнал за пълна безопасност чрез информационната служба Nina поради силното димно образуване в южен Хамбург. Според пожарната служба 320 пожарникари и спасители са били все още на място през нощта.

Пожарът е избухнал в понеделник следобед

Пожарът избухна следобед, но първоначално не можа да бъде потушен поради експлозии и летящи отломки. В понеделник в целия Хамбург се виждаше гъст черен стълб дим. 25 души бяха евакуирани от опасната зона, някои с лодка.

Отломки, хвърлени върху А1

Фрагменти от експлодиращи газови бутилки под налягане полетяха по магистралата, причинявайки инцидент, при който беше ранена шофьорка. Магистрала А1 беше затворена в двете посоки между възел Нордерелбе и възел Хамбург-Зюдост в понеделник вечерта. Последваха дълги задръствания. Полицията посъветва пътуващите да използват А7. Многобройни пътища в района около пожара остават затворени във вторник.

Летящи отломки също удариха пожарникарите, което накара пожарникарите първоначално да се оттеглят на няколкостотин метра. По-късно бяха разположени специални превозни средства от летище Хамбург: огромни пожарни коли на летището, обикновено предназначени за горящи самолети, пръскаха вода върху горящите хангари от едната страна същата вечер. Федералната агенция за техническа помощ (THW) инсталира осветителни мачти и водни помпи за гасене. Говорител на пожарната служба заяви, че операцията може да продължи до ранните часове.

Кола гори в склад - експлодират бутилки с азотен оксид

Големият пожар очевидно е започнал от автомобил, който се е запалил в склад. Стотици бутилки с азотен оксид са били съхранявани там и след това постепенно са експлодирали.

Aurubis затваря части от завода

Производителят на мед Aurubis е затворил части от завода, съседни на мястото на пожара. Заводът на Aurubis обаче не е бил засегнат от пожара, съобщи говорител на компанията. Пожарната служба на завода на Aurubis съдейства за потушаването на пламъците.

Още по темата: общо новини по темата: 353
25.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
предишна страница [ 1/59 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
30 млрд. лв. трябват, за да бъде подменена остарялата ВиК мрежа в страната
11:34 / 24.08.2025
Кошмарен трафик към Гърция! Шофьорите гневни заради задръстванията в Кресненското дефиле
Кошмарен трафик към Гърция! Шофьорите гневни заради задръстванията в Кресненското дефиле
12:47 / 25.08.2025
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
08:41 / 24.08.2025
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
11:06 / 24.08.2025
Очевидец за екшъна с мигранти в Лозенец: Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание
Очевидец за екшъна с мигранти в Лозенец: Полицаите отвориха багажника и хората паднаха на земята, всички бяха в безсъзнание
09:21 / 24.08.2025
Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъпка за основно жилище
Готвят промени за имотите, скоро може да отпадне данъчната отстъпка за основно жилище
14:55 / 24.08.2025
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
20:20 / 24.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Шампионска лига сезон 2025/26
Бюджет 2025
Пожари 2025
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: