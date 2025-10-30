ЗАРЕЖДАНЕ...
|Появи се купувач за "Лукойл"! Офертата е приета, няма да се водят други преговори!
Съобщава се, че основните условия на сделката вече са предварително договорени между двете страни.
"Лукойл" е приела офертата и се е ангажирала да не води преговори с други потенциални купувачи, става ясно от съобщението.
Сключването на обвързващото споразумение за сделката е предмет на предварителни условия, включително получаване на разрешение от Службата за контрол на чуждестранни активи към американското министерство на финансите (OFAC).
В официалното съобщение на страницата на Лукойл се посочва, че продажбата на международните активи се налага заради въведени "ограничителни мерки" от някои държави, без да се посочва кои.
Но става дума за санкциите, които САЩ наложиха на двете най-големи руски петролни компании.
"Гънвор" е мултинационална компания за търговия с енергийни суровини, регистрирана в Кипър. Представителството на компанията е в Женева. Тя има има търговски представителства и в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, както и мрежа от представителства по целия свят.
Компанията, основана през 2000 г., е четвъртият по големина търговец на суров петрол в света след "Гленкор", "Витол" и "Tрафигура".
