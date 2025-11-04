ЗАРЕЖДАНЕ...
|Повишена вулканична активност на Камчатка: Над 57 вторични труса, най-силният от които от 6.2 по Рихтер
Според руските медии, на полуострова продължава наблюдението на повишената вулканична активност, която според учените се е увеличила след силното земетресение, което бе регистрирано на 30 юли.
Вулканите Ключевски, Безимджани, Шивелуч, Каримски, Камбални и Крашеников са активни, а местните власти апелират към жителите и посетителите да не се приближават до вулканите.
На 30 юли на Камчатка бе регистрирано едно от най-силните земетресения от 1952 г. насам, с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер.
Оттогава ежедневно се регистрират вторични трусове, повечето от които не се усещат в населените места. Сеизмолозите изчисляват, че настоящата сеизмична активност е изключително висока и в региона е въведено извънредно положение.
