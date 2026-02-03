Собствениците на имоти в Гърция, които печелят от тях чрез краткосрочни наеми, имат броени дни да подадат информация за това пред гръцките власти. В противен случай ги очакват много солени глоби и премахване от онлайн платформите за краткосрочни наеми, пишеСобствениците трябва и да проверят данните, които са подадени за миналата година в регистъра на Независимия орган за публични доходи (AADE), и ако има грешки – да ги коригират. Ако не го направят, могат да бъдат глобени с до 100 процента от обявения в декларациите доход, дори и да не са посрещали туристи.За миналата година са подадени 2.2 милиона първоначални декларации за доходи от краткосрочни наеми, като собствениците са спечелили от тях 870 милиона евро. През последните години много българи също придобиха имоти в южната ни съседка, които освен за лично ползване дават и под наем през платформите Booking и Airbnb.За да не се укриват данъци, обаче, гръцките власти затегнаха контролния режим оп декларирането на доходи и премахват от сайтовете имоти, за които не са подадени декларации.Крайният срок за подаването на декларации изтича на 28 февруари, а проверките ще започнат в началото на март.