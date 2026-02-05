Позицията на Европейския съюз е ясна. Има рамка за преговорите, която е единодушно приета от всички държави-членки на ЕС. Това заявява посланикът на ЕС в Северна Македония Михалис Рокас в интервю за македонския"Ако поетите ангажименти бъдат изпълнени, ЕС е готов да започне преговори с Република Северна Македония много бързо. Готови сме за това и не мисля, че трябва да чакаме повече, а да направим тази решаваща стъпка, за да продължим напред".Рокас добавия, че ЕС е наясно с разочарованията на македонските граждани по пътя към членство, но също така, че Брюксел остава надежден партньор за страната.Основна "спънка" пред правителството в Скопие се оказа решението РСМ българите да бъдат вписани в конституцията на страната.