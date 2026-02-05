ЗАРЕЖДАНЕ...
Посланикът на ЕС в РСМ: Пътят на Скопие е ясно определен - конституционни изменения
"Ако поетите ангажименти бъдат изпълнени, ЕС е готов да започне преговори с Република Северна Македония много бързо. Готови сме за това и не мисля, че трябва да чакаме повече, а да направим тази решаваща стъпка, за да продължим напред".
Рокас добавия, че ЕС е наясно с разочарованията на македонските граждани по пътя към членство, но също така, че Брюксел остава надежден партньор за страната.
Основна "спънка" пред правителството в Скопие се оказа решението РСМ българите да бъдат вписани в конституцията на страната.
