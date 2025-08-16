Новини
Поредно безумие на пътя: Да караш в насрещното по магистралата и да се ядосваш, че не те пускат да минеш
Автор: Емануела Вилизарова 16:14Коментари (0)62
© Facebook
71-годишен водач, шофирал в насрещното по магистрала А4 в Румъния, е бил заловен и глобен след появата на кадри в социалните мрежи, съобщи в събота прокуратурата на Констанца. На мъжа е забранено да шофира за 120 дни.

"На 15 август тази година полицаи от Службата за безопасност на движението по пътищата са идентифицирали водача, който е бил 71-годишен мъж“, информира отдел "Връзки с обществеността“ към полицейския инспекторат на окръг Констанца.

Съобщението идва след появата на изображения в социалните мрежи, на които шофьор кара в лентата за насрещно движение по магистрала А4 и е спрян от друг шофьор, движещ се законосъобразно.

71-годишният е санкциониран за нарушение относно движение по обществени пътища, като му е наредено и временно отнемане на правото да шофира за срок от 120 дни, пише News.ro.

Снимките на мъжа, шофиращ в грешна посока, бяха публикувани във Facebook, заедно с коментара: "Инцидент, който се случи тази сутрин на магистрала А4. Той дойде в насрещното с кола и беше възмутен, защото другите не му позволяваха да продължи...“.

Според друг коментар, инцидентът е станал на магистрала А4, изходът за Овидиу.






