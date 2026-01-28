SFGATE.
Човек е прострелян в южната част на окръг Пима. Няма допълнителна информация дали членове на Граничния патрул са пострадали при инцидента.
"Молим общността да бъде търпелива и разбираща, докато това разследване напредва. Ще изследваме щателно всички аспекти на инцидента, но тези разследвания са сложни и изискват време“, заявиха от Шерифската служба на окръга.
Самоличността на ранения при стрелбата все още не е известна.
Инцидентът е станал в Аривака, където живеят около 600 души. Населено място се намира на около час южно от Тусон, близо до границата със САЩ и Мексико.
В отговор на запитване на Associated Press за подробности около стрелбата, ФБР заяви, че "разследва предполагаемо нападение срещу федерален служител“ близо до Аривака, Аризона.
