Аlarabiyaenglish.
Службите за спешна помощ на Астурия съобщиха в изявление, че са били предупредени в петък следобед за "срутване на земята" на второ ниво на мината във Вега де Ренгос.
След това те публикуваха в X, че едно от телата е било извадено, преди да потвърдят, че второ тяло е било извадено малко след полунощ в събота.
"Материалът от срутването е затруднил спасителните дейности и на двете жертви", се казва в изявлението, с което се променя по-ранната информация, че общо трима миньори са участвали.
"Днес е тъжен ден за Астурия и за цялата страна", написа премиерът Педро Санчес в X, изразявайки "солидарност със семейството на миньорите", роднини и приятели на жертвите.
Кметът на близкия град Кангас дел Нарсеа, Хосе Луис Фонтаниела, предположи, че това е "нещастен инцидент", като заяви пред местното радио Cope Asturias, че инспекторите наскоро са проверили мината и "всичко е било наред".
През март експлозия в друга въглищна мина в Астурия уби петима души и рани сериозно четирима други, което е най-смъртоносният инцидент в минната индустрия в Испания от десетилетия.
