Популярен стриймър почина по време на живо излъчване

© Френската полиция разследва смъртта на популярен стриймър, който почина по време на близо 12-дневен стрийминг. По информация на CNN мъжът очевидно е бил подложен на малтретиране, унизително отношение и гладуване, докато зрителите са гледали предаването на живо.



46-годишният Рафаел Гравен, известен онлайн като Жан Порманов или JP, е един от най-големите стриймъри във Франция на платформата Kick и почина в понеделник.



Прокуратурата в Ница съобщи, че е започнато разследване на смъртта му и е разпоредена аутопсия. Според предварителните резултати смъртта на Порманове не е причинена от травматично нараняване и "не е свързана с участието на трета страна“. Досега властите не са повдигнали обвинения, свързани със смъртта на Порманове.



46-годишният геймър беше изградил последователи, наброяващи над един милион на различни платформи, стриймвайки, докато играе видеоигри. Той често се е появявал в екстремни предизвикателства, където други стриймъри са го нападали или унижавали.