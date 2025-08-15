ЗАРЕЖДАНЕ...
|Поптодорова: Вече никой не говори за изолацията на Путин и Русия
"Печелившият е Путин до толкова, доколкото първо я има тази среща и вече никой не говори за изолацията на Путин и Русия, а се говори за историческата среща с много важни последици за Европа и света“, коментира Елена Поптодорова, вицепрезидент на Атлантическия клуб и бивш посланик в САЩ.
Мястото на разговорите – важна американска военновъздушна база – също се тълкува като символичен жест в полза на Москва, смята тя.
Според Елена Поптодорова срещата е "асиметрична“, защото Тръмп влиза с желание да постигне напредък по войната в Украйна и примирие, докато Путин говори основно за икономическо, технологично и космическо сътрудничество, без сигнали за компромиси.
"Главното, за което отива Путин, е руско-американска среща. Той отива там за няколко неща, едното от които санкциите срещу Русия, които ѝ пречат“, коментира журналистът Чавдар Стефанов.
"Смело можем да прогнозираме, че в обмена на земи Русия може да предложи да предаде на Украйна, например Чукотка, срещу Одеса, Николаев и т.н.“, коментира Стефанов.
Опасения буди и идеята за "земя срещу мир“ – размяна на територии, която според Елена Поптодорова би била в ущърб на Киев и Европа.
Чавдар Стефанов допълни, че военната ситуация остава сложна и Русия няма ресурс да превземе ключовите украински укрепления в Краматорск, Покровск и Славянск.
"Путин е обсебен от идеята, че Украйна трябва да падне. Смята, че до два-три месеца действително Украйна може да падне. Но нещата не стоят така на фронта“, коментира Стефанов.
"Имаше една промяна в оценката на очакванията от страна на Белия дом. Първоначално бе заявено, че Тръмп отива да се срещне, за да постигне примирие и нищо по-малко от това. Но преди два дни чухме, че той ще бъде в "позиция на изслушване“. Тоест има осъзнаване, че има отсреща непредсказуем събеседник и далеч не е сигурна крайната цел – примирието“, коментира Поптодорова пред bTV.
Тя заяви, че ѝ се иска да има твърда позиция на отказ от неприемливи условия за самата Украйна, както и за ЕС.
