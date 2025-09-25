Полудяла катерица за малко не уби човек и вкара двама души в спешното

© Жителите на град Сан Рафаел, Калифорния съобщават за поредица от нападения от страна на агресивна кафява катерица, която е пратила поне двама души в спешното отделение, според местното хуманно общество.



Marin Humane е потвърдило пред ABC News, че са получени сигнали за нападения от дива катерица в района, които може да са резултат от това, че животното е хранено хора.



"Получихме поне два сигнала за хора, нападнати от катерица в Сан Рафаел. Това поведение е необичайно за катериците и вероятно е резултат от това, че някой я храни“, коментира Лиса Блох, директор по маркетинг и комуникации в Marin Humane.



"Когато дивите животни се хранят от хора, те могат да загубят естествения си страх и да действат по-смело. Ето защо напомняме на хората, че храненето на диви животни може да има отрицателни последствия – както за хората, така и за животните“, добавя Блох.