Полският външен министър Радослав Сикорски приветства приемането на еврото в България от 1 януари 2026 г."В четвъртък България ще бъде домакин на еврото. Всички заплати, пенсии, фактури, спестовни и заеми ще бъдат конвертирани в евро. Потребителите и предприемачите ще плащат по-ниски вноски без риск от обменния курс. Инфлацията в еврозоната е по-ниска, отколкото в Полша", написа той в профила си в Х.припомня, че до края на месец януари ще можем да се разплащаме както в лева, така и в евро, а курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен от 1 януари. Издаването на нови документи също ще поскъпне. Личната карта в момента струва 18 лева, но след броени дни вече ще е 30 лева, или 15 евро и 34 цента.