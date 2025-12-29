ЗАРЕЖДАНЕ...
Полският външен министър приветства приемането на еврото в България от 1 януари 2026 г.
©
"В четвъртък България ще бъде домакин на еврото. Всички заплати, пенсии, фактури, спестовни и заеми ще бъдат конвертирани в евро. Потребителите и предприемачите ще плащат по-ниски вноски без риск от обменния курс. Инфлацията в еврозоната е по-ниска, отколкото в Полша", написа той в профила си в Х.
ФОКУС припомня, че до края на месец януари ще можем да се разплащаме както в лева, така и в евро, а курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задължителен от 1 януари. Издаването на нови документи също ще поскъпне. Личната карта в момента струва 18 лева, но след броени дни вече ще е 30 лева, или 15 евро и 34 цента.
Още по темата
/
Бенчев предупреди: По някое време следобед на 31 януари ще можете да плащате на бензиностанциите само кеш
14:52
Еврото поскъпва
10:24
Вигенин за еврото: След няколко месеца всички ще свикнем и ще видим, че нищо драматично не се е случило
09:13
Собственик на хранителен магазин: Подготовката за новата валута е съпроводена с много неизвестни
08:46
Влизането на България в еврозоната ще промени паричната политика на страната, но ще имаме глас за решенията
28.12
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозоната на фона на опасения от руска дезинформация
28.12
Още от категорията
/
Елена Поптодорова за срещата Тръмп и Зеленски: Самият формат на срещата може да се тълкува като положителен знак
10:27
Зеленски: Много неща могат да се решат до Нова година, но това зависи от партньорите на Украйна
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.