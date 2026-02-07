Европейская правда, позовавайки се на изявления на Оперативното командване на полските въоръжени сили и Полската агенция за въздушна авиация.
Оперативното командване отбелязва, че поради активността на далекобойните самолети на Руската федерация, които извършват удари на територията на Украйна, военни самолети са започнали да действат в полското въздушно пространство.
В известие до пилотите, публикувано на уебсайта на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), се отбелязва, че ограниченията са свързани с военни мерки, насочени към гарантиране на националната сигурност.
"В съответствие с действащите процедури, Оперативното командване на въоръжените сили на Република Полша е разположило необходимите сили и средства, с които разполага. Наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разпознаване са достигнали състояние на готовност. Тези действия имат превантивен характер и са насочени към осигуряване на сигурността и защитата на въздушното пространство“, се казва в съобщението.
Агенцията за въздушна навигация Flight Radar24 информира, че поради необходимостта от осигуряване на свободното функциониране на военната авиация, летищата в Жешов и Люблин временно са преустановили авиационните операции.
В нощта на 7 февруари руските сили предприеха комбиниран масиран удар срещу Украйна. По-специално, западните региони в страната бяха обект на атака.
В Киев и редица региони на Украйна бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването поради руската атака.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.