Bloomberg министърът на образованието на Полша Барбара Новацка.
Новацка заяви, че законопроектът, който ще бъде представен в петък, 27 февруари, ще предвижда глоби за социалните мрежи, ако услугите им останат достъпни за деца, и ще им възложи отговорността да проверяват възрастта на своите потребители.
"Виждаме, че психичното здраве на децата и младите хора се влошава, наблюдаваме намаляване на интелектуалните им способности'', заявява полският министър.
Според нея размерът на глобите, които компаниите ще трябва да плащат за нарушения, все още се обсъжда.
Новацка подчертава, че не разглежда този законопроект от геополитическа гледна точка.
"Честно казано, кой е собственик на определена платформа е от абсолютно второстепенно значение'', отбелязва тя.
Министърът подчерта, че действията на правителството са необходими, защото платформите "не спазват собствените си правила'' и не проверяват възрастта на потребителите.
"Трябва да предприемем превантивни мерки, а не да гадаем дали тази или онази държава ще го погледне по определен начин. Мисля, че е в интерес на всяка държава да защити децата си'', заключва Новацка.
Обмисляйки забрана, Варшава се присъединява към други европейски правителства, включително Германия, Дания, Франция, Испания и Обединеното кралство, които заплашват да ограничат достъпа на милиони млади потребители до услуги, които регулаторите наричат вредни и пристрастяващи.
