|Политик: Мога да диагностицирам деца на око!
Скандалният политик заяви, че има способността да определя така наречените "митохондриални нарушения“ при непознати деца по външния им вид.
Обръщайки се към обществеността, Кенеди описа своя диагностичен метод по следния начин: "Знам как трябва да изглежда едно здраво дете. Гледам деца, когато ходя по летищата, когато ходя по улицата, и виждам тези деца, които страдат от митохондриални нарушения, от възпаления - можете да разберете по лицата им, по движенията им, по липсата им на социални умения.“
Кенеди води последователна кампания срещу медицината, базирана на доказателства. След като оглави Министерството на здравеопазването, Кенеди-младши замени независимите медицински експерти в консултативния съвет по ваксините с известни противници на ваксинацията.
По време на неотдавнашната епидемия от морбили в Тексас той препоръча на хората с болестта да приемат витамини вместо научно доказаната ваксина MMR (морбили, паротит и рубеола). Неговата политика се основаваше на доклада "Make America Healthy Again“, който се оказа отчасти базиран на несъществуващи изследвания.
Какво точно има предвид Кенеди под "митохондриални нарушения“, не е известно. Може би има предвид митохондриални заболявания, които водят до нарушения в енергийните функции на клетките на тялото. Всички те са вродени и развитието им не е свързано с ваксините или начина на живот.
По-рано беше съобщено, че Робърт Кенеди-младши е бил открит с опасен паразит. Според политика червеят е попаднал в главата му и е изял част от мозъка му.
Източник: zdrave.to
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
