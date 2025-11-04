Politico: Скопие и Белград ще поучат лоша оценка в доклада за разширяването на ЕС

© Пригответе се за една седмица на ентусиазъм за ЕС, тъй като комисарят по разширяването Марта Кос се готви да представи във вторник докладите за напредъка по разширяването за тази година, като подчертава, че Албания и Черна гора са най-напреднали по пътя към присъединяването към 27-членния блок, според нейните скорошни изказвания и разговори с длъжностни лица от ЕС, пише Politico.



Кос ще представи разширяването като ключово геополитическо средство за ЕС, за да покаже, че "всъщност отговаря на предизвикателствата, пред които сме изправени в цяла Европа“, заявява тя наскоро пред група журналисти в Брюксел. Процесът на подпомагане на страните по пътя към членство в ЕС е начинът, по който Брюксел може да "отблъсне силите, които биха искали да ни дестабилизират“.



Докладът ще бъде и възможност за висшите служители на Комисията да се развихрят с лирични излияния за перспективата за "обединена Европа“ – рядко срещано явление в тези цинични времена – след като Кос заяви, че разширяването може да доведе "за първи път в историята“ до Европейски съюз, обхващащ всички страни на континента, според същите изказвания.



Похвала за Черна гора и Албания, две страни, чието население заедно е малко над 3 милиона души. Малката Черна гора (с население 600 000 души) е най-напреднала и се надява да стане член на блока до 2027 г. Има слухове, че скоро ще бъде изготвен договор за присъединяване, което би могло да бъде шанс за Комисията да покаже различни начини за успокояване на страните членки относно рисковете от приемането на нови членове в блока – например чрез отлагане на определени ключови права на глас, като вето върху външната политика, за определен "пробен период“.



"В това ново поколение договори за присъединяване принципът е преходнен период“, заяви Кос.



Като лишава новите страни от определени права на глас за определен период, председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен, която подкрепя разширяването, цели да успокои опасенията, че новите кръгове на присъединяване могат да доведат в Съвета на ЕС подражатели на Орбан, които обичат да налагат вето, което допълнително ще затрудни способността на блока да взема решения.



Във вторник се очакват и топли думи на насърчение за Украйна и Молдова, чиито кандидатури за присъединяване са политически свързани, но в момента са блокирани от отказа на Унгария да позволи започването на преговори с Киев. "Украинците вършат впечатляваща работа... В Молдова именно достоверността на предложението на ЕС помогна да се отблъсне Русия“, заяви Кос пред френските законодатели миналата седмица, позовавайки се на последните избори, спечелени от проевропейските сили.



Много по-малко ентусиазирани ще бъдат коментарите на Кос относно кандидатите Сърбия, Босна и Херцеговина и Северна Македония, като най-строгите думи ще бъдат отправени към Белград.



"Не можем повече да позволяваме на кандидатите да се крият зад двусмислени позиции“, заяви Кос пред френските законодатели, повтаряйки думите на фон дер Лайен, която по време на неотдавнашното си посещение в Белград призова Сърбия да "удвои“ усилията си за присъединяване към ЕС.



От Кос се очаква също да представи "доклад за разширяването“, в който да изложи реформите, които ЕС трябва да предприеме, за да се подготви за следващия си кръг на разширяване, но според дипломат от ЕС това вероятно ще се забави с поне няколко седмици до 19 ноември.



За фон дер Лайен и Кос разширяването е едно от най-мощните геополитически инструменти, с които разполагат. Те са напълно наясно, че за Украйна и Молдова перспективата за членство в ЕС е преграда, която спира руското влияние да превземе политическите класи на двете страни. Затова са решени да запазят разширяването като приоритет в дневния ред – ако е необходимо, с уговорки като "поетапно“ присъединяване, което ще позволи приемане на етапи.