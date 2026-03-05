Politico.
Според изданието, Централното командване на САЩ е поискало от Пентагона да изпрати повече офицери от военното разузнаване в щаба си в Тампа, Флорида, за да подкрепят операциите срещу Иран за поне 100 дни, но вероятно до септември.
В същото време, бързането за привличане на хора и ресурси, които обикновено се организират много преди военните действия на САЩ, подчертава, че екипът на Тръмп не е предвидил напълно мащабните последици от войната, която е започнал заедно с Израел.
"Виждаме напълно спонтанна операция, при която изглежда никой всъщност не е разбирал или вярвал, че военните действия са неизбежни. Все едно са се събудили в събота сутрин и са решили да започнат война", каза Джералд Файерщайн, бивш висш американски дипломат, занимаващ се с въпросите на Близкия изток.
Пентагонът също се опитва да изпрати повече средства за противовъздушна отбрана в региона, особено по-компактни и евтини системи за борба с дронове, които агенцията разработва през последните няколко години, каза служителят.
Припомняме, че мащабна военна операция на САЩ и Израел срещу Иран започна на 28 февруари.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.