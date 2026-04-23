Не може да се прави заключението, че Румен Радев, твърд противник на подкрепата в Украйна, е следващият Виктор Орбан, пише Politico, позовавайки се на мнението на четирима европейски дипломати.

Според изданието това се отнася и за други лидери като например Янез Янша, който се очаква да стане министър-председател на Словения.

Каква е причината за публикацията?

Днес в Кипър ще се проведе неформална среща на лидеритие на ЕС. Това ще бъде и първият път, когато лидерите ще се съберат след изборната загуба на унгарския премиер Виктор Орбан. Той е имал възможността да присъства на днешната среща, но е решил да не го направи

На следващата среща обаче, която ще се проведе на 18 юни в Брюксел, на масата освен Петер Мадяр – наследникът на Орбан, ще има и други нови лица, които могат да представляват предизвикателство.