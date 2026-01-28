Сподели close
Премиерът на Словакия Роберт Фицо е съобщил на лидерите на Европейския съюз, че срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп го е шокирала заради "психическото състояние" на американския лидер. Това са заявили пред европейската редакция на Politico петима европейски дипломати, запознати с разговора.

Двама дипломати твърдят, че Фицо е бил загрижен за "психическото състояние“ на Тръмп.

Според тях, Фицо е използвал думата "опасен“, за да опише впечатлението, което е направил върху него американският президент по време на личната им среща в имението на Тръмп във Флорида на 17 януари.

Както се отбелязва, разговорът между Фицо и неговите европейски колеги се е състоял в Брюксел на 22 януари в кулоарите на извънредния саммит на ЕС, организиран за обсъждане на трансатлантическите отношения след заплахите на Тръмп да завземе Гренландия.

Дипломатите твърдят, че словашкият премиер е изразил своите забележки по време на отделна неформална среща на някои лидери и висши длъжностни лица от ЕС, а не по време на официални преговори на кръгла маса.

Въпреки че никой от запознатите дипломати не е присъствал на срещата, отделни лидери са ги информирали за съдържанието на разговора скоро след нейното приключване.

В същото време всички те заявяват, че не знаят подробности за това, което Тръмп е заявил пред Фицо, и което е предизвикало такава реакция.

От своя страна Анна Кели, прессекретар на Белия дом, заявява, че "това е абсолютно фалшива новина".

"Срещата в Мар-а-Лаго беше положителна и продуктивна“, коментира тя.