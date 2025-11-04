ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията разследва връзката между нападението във влака и серия нападения с ножове в Лондон
32-годишният Антъни Уилямс беше обвинен в понеделник сутринта в 10 опита за убийство след нападението във влак на LNER от Хънтингдън към Лондон Кингс Крос в събота вечер. Той е обвинен и в опит за убийството на човек на станция Pontoon Dock на DLR в Лондон, където жертвата е била ранена по лицето. Детективите разследват и дали Уилямс е свързан с още три инцидента с ножове в Питърбъроу в навечерието на атаката.
В петък вечерта 14-годишно момче е било намушкано в центъра на града, но е получило само леки наранявания. Петнадесет минути по-късно мъж с нож е влязъл в бръснарница във Флетън, Питърбъроу, а втори сигнал за същия инцидент е подаден на следващата сутрин. Британската транспортна полиция ще включи тези случаи в разследването на нападението във влака.
Министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви пред депутатите, че обществеността ще има "много въпроси без отговор" за нападателя и че правителството може да направи "много повече", използвайки нови технологии за справянето с престъпленията с ножове. Тя отдаде почит на смелостта на пътуващите, включително служител на LNER, който се е изправил срещу нападателя и сега е в критично състояние в болница. Махмуд добави, че правителството обмисля законодателни промени, които да позволят на полицейските сили да използват технологии за разпознаването на лица на живо, и увери, че мнозинството от притежателите на ножове получават "дълги присъди".
Новите подробности за атаката разкриват драматичната борба на пътниците. 61-годишният Стивън Крийн е бил намушкан шест пъти, след като се е опитал да спре нападателя с юмруци. Той успял да избяга в празна тоалетна и да се заключи до пристигането на влака на гара Хънтингдън, където Уилямс е бил арестуван.
В понеделник Уилямс се яви пред магистратския съд в Питърбъроу. Той е обвинен в опит за убийството на десет пътници и на един човек в Лондон, както и в нападение над полицай, който след това е бил със счупен нос. Окръжният съдия го задържа до явяването му в Кралския съд в Кеймбридж на 1-ви декември.
Министърът на транспорта Хайди Александър увери, че ще се увеличат полицейските патрули на гарите, но подчерта, че общественият транспорт остава безопасен. Премиерът Кийър Стармър изключи поставянето на скенери, подобни на летищните, като "непропорционална и непрактична" мярка. Официалният говорител на опозицията подчерта значението на баланса между безопасността на пътниците и нормалното функциониране на железопътната мрежа.
