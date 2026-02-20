Sky News.
Полицаите претърсиха имението Уиндзор и имота Ууд Фарм в частното имение Сандрингъм на краля в Норфолк, където живееше Андрю, който е бил търговски пратеник между 2001 и 2011 г.
Полицията на Темз Вали заяви, че детективите ще продължат претърсването на бившия му дом Роял Лодж в имението Уиндзор.
Полицията добави, че претърсването на имота в Норфолк – дома на Андрю в имението Сандрингъм – вече е приключило.
Андрю напусна полицейското управление в Айлшам, Норфолк, едва около 19:00 часа местно време снощи (19 февруари). Той бе сниман с бледо лице и изглежда се опитва да се скрие от камерите.
