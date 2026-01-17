Сподели close
Отделът за вътрешни работи разследва новобранка от Куинс, която е разкрила всеки сантиметър от голото си тяло в порнографски снимки, публикувани в профила й в OnlyFans, пише New York Post.

Тя може да бъде уволнена за неприличното си поведение.

Полицейската служителка Дана Батино, която работи в 110-то полицейско управление в Елмхърст и е станала полицайка през април 2025 г., се появява в десетки неприлични снимки, на които разкрива най-интимните си части – докато се забавлява с неизвестна приятелка.

Експерти по правоприлагане заявяват, че 28-годишната Батино, която преди това е работила като медицински техник в пожарната служба на Ню Йорк, е на стандартен двугодишен изпитателен срок.

Някои модели в OnlyFans печелят хиляди долари седмично чрез абонаменти на сайта, където потребителите плащат такса за достъп.

Моделите могат да печелят пари и чрез интерактивни сесии на живо и да получават бакшиши.