Говорителят на Секретната служба Антъни Гулиелми заяви по време на брифинг днес, че заподозреният, опитал се да влезе с взлом в имението на американския президент Доналд Тръмп във Флорида, е на около 20 години и е от Северна Каролина. Преди няколко дни семейството му го е обявил за изчезнал, пише Sky news. 

Според Гулиелми, разследващите смятат, че той е напуснал Северна Каролина и се е отправил на юг, като по пътя е взел пушката. Кутията за оръжието е била намерена в неговия автомобил.

Заподозреният е минал през северната порта на имението в Мар-а-Лаго, докато друг автомобил е излизал.

ФОКУС припомня, че американската тайна служба съобщи по-рано днес, че е застреляла мъж, който се е опитал незаконно да влезе в дома на Тръмп в Мар-а-Лаго. 