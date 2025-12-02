Euractiv, позовавайки се на източници и свидетели.
Порталът съобщава, че около десет полицейски служители са влезли в централата на Европейската служба за външни отношения (ЕСВД) в Брюксел на 2 декември. Посочва се, че претърсвания са проведени и в Колежа на Европа в Брюге и в частни домове. Според информацията от източниците, те са свързани с разследване на възможно нецелево използване на средства на ЕС. По време на претърсванията правоохранителните органи са иззели документи, както и са задържали трима души, заподозрени в измама с "покупки", "корупция" и "престъпен конфликт на интереси".
