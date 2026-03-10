ЗАРЕЖДАНЕ...
Поддръжниците на Алексей Навални публикуваха официалния доклад от аутопсията на руския опозиционен лидер
Мария Певчик заявява, че документът е публикуван с разрешението на семейство Навални и с цел предотвратяване на евентуално сензационно официално представяне от руските държавни медии. Тя посочва, че 270-те страници на криминалистичния доклад са изготвени в средата на 2024 г., докладът е бил притежание на роднините на Навални през последните 18 месеца и е бил видян от експерти. "Съдържанието му не отговаря на никакви етични стандарти, дори на минималните“, заявява Мария Певчик.
Руските власти отдавна твърдят, че Навални е починал от естествена смърт на 16 февруари 2024 г. Семейството и екипът му твърдят, че е бил убит и приписват смъртта му на президента Владимир Путин.
На втората годишнина от смъртта му, вдовицата му Юлия Навалная и германският външен министър Йохан Вадефул обявиха в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурност, че Навални е бил отровен с мощен неврологичен агент.
Те се позоваха на лабораторни резултати, показващи отравяне с известен токсин от южноамерикански "стреловидни“ жаби, без да представят лабораторните доклади.
Русия отхвърли обвиненията на семейството и западните политици и уведоми Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) за своите възражения. Тя също така отрича твърденията, че Навални е бил отровен с нервнопаралитичното вещество Новичок през 2022 г., от което се е възстановил.
