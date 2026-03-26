''Те казаха: "За да ви покажем, че сме сериозни относно [ преговорите], ще ви позволим да имате осем петролни танкера, осем големи петролни танкера'', заяви американският президент, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом.
Той отбеляза, че това е било преди два дни. Тръмп уточни, че танкерите вероятно ще плават под пакистански флаг.
Той добави, че решението на Иран го кара да вярва, че САЩ преговарят с правилните хора:
''Предполагам, че имаме работа с правилните хора'', продължи американският президент, добавяйки ''И всъщност, те се извиниха за нещо, което бяха казали, и заявиха, че ще изпратят още два кораба.''
Американският лидер отбеляза също, че очаква по-сериозни икономически последици след избухването на конфликта в Близкия изток. Според Тръмп, Съединените щати са предвидили в бюджета си от четири до шест седмици за военната операция в Иран, но процесът изпреварва графика.
На 28 февруари Съединените щати, заедно с Израел, започнаха военна операция срещу Иран. В отговор Техеран започна ракетни и дронови удари срещу Израел, както и срещу американски бази в Близкия изток, включително Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЕ. На фона на конфликта Иран затвори Ормузкия проток, през който преминават приблизително 30% от морските доставки на петрол, а също така предприе удари срещу петролната инфраструктура в държавите от Персийския залив. Това предизвика скок на цените на петрола до четиригодишен връх.
По-рано САЩ изпратиха на Иран план за прекратяване на конфликта.
