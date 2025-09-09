Новини
Подарък или доказателство? Какво представляват рисунката и посланието на Тръмп към Епстийн?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:02
©
Комисията по надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите публикува в началото на тази седмица множество документи от архива на Джефри Епстийн, включително бележка с името на американския президент Доналд Тръмп, която е част от колекцията от писмата, подарени на покойния осъден сексуален престъпник за 50-ия му рожден ден, известяват от CNN

В допълнение към т.нар. "албум за рожден ден", бележките включват последното завещание на Епстийн, записите от адресната му книга и споразумението за ненаказаното преследване от 2007 г. между Епстийн и прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Флорида.

Колекцията на Епстийн с пожелания от рождения му ден включват рисунката на женско тяло, подписана с "Доналд". Те съдържат и снимка на Епстийн, държащ огромен чек, подписан от "DJTRUMP", пишат още от Sky News.

Под изображението има ръкописно съобщение, което гласи: "Джефри показва ранни таланти с пари + жени! Продава "напълно амортизирано (редактирано)" на Доналд Тръмп за 22 500 долара."

Преди публичното публикуване на всички записи, демократите в комисията публикуваха в социалната мрежа X изображението на страницата от "албум за рождени дни" с името на Тръмп. Президентът многократно отрече да е написал писмото и съди The Wall Street Journal, който първи съобщава за съществуването на подобно изображение. 

Говорителят на Белия дом - Каролайн Ливит - заяви в публикация в X след публикуването на снимката, че "е ясно, че президентът Тръмп не е нарисувал тази картина и не я е подписал. Правният екип на президента ще продължи агресивно да води съдебни дела". 

В отделна публикация, заместник-началникът на кабинета по комуникациите на Белия дом - Тейлър Будович - също отрича, че Тръмп е подписал книгата на Епстийн и споделя няколко изображения с подписа на президента.

Ново-публикуваните файлове бяха предадени по искане на Комисията по надзор на Конгреса на САЩ. Те са от книгата, съставена от съучастничката на Епстийн, Гислейн Максуел, в чест на 50-ия рожден ден на Епстийн през 2003 г.

Вече известният "албум за рождени дни" е колекция от 238 страници със снимки, страници от годишник, ноти за песни и други сувенири. Максуел пише в пролога си, че иска да "събере истории и стари фотографии, за да освежи паметта ви за местата, хората и различните събития", съобщават още от CNN

В раздела за съдържанието на книгата, под заглавието, озаглавено "ПРИЯТЕЛИ", има списък с повече от 20 имена, включително и на бившия президент Бил Клинтън, адвокатът Алън Дершовиц и Тръмп.

Съдържанието на книгата обхваща живота на Епстийн преди 50-годишна възраст, от раждането и документите на скаутите до снимки на произведенията на изкуството в скъпите му частни резиденции и черно-бели семейни портрети. Включват и обширни бележки и снимки за лични моменти и шеги.

Има няколко страници с неприлични бележки със заглавия като "Момичетата на моята лодка", където имената на жените са редактирани, пишат още от американската медия. 

Публикуваните от комисията записи включват и страници от адресната книга на Епстийн, която съдържа информация за контакти с много от богатите и влиятелни хора в неговата орбита. Версията на книгата, която редактира телефонни номера и имейл адреси, беше публикувана преди това.

"Фокус" припомня, че наскоро републиканските "бунтовници" засилиха натиска върху администрацията на американския президент Доналд Тръмп, за да я принудят да публикува документите по делото на Джефри Епстийн, след като приеха потърпевшите на осъдения сексуален престъпник в Капитолий. 

Росица ЧИНОВА

