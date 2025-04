Почина режисьорът с български корени и създател на "Рамбо" - Тед Кочев

© На 94-годишна възраст почина канадският режисьор с български корени Тед Кочев.



Това съобщи изданието The Globe and Mail.



Уилям Теодор Кочев, по-известен като Тед Кочев, е канадски режисьор от български произход. През март 2016 г. той получава българско гражданство.



Кочев е режисирьор на класики като "Рамбо: Първа кръв" със Силвестър Сталоун, "Уикендът на Барни" и Apprenticeship of Duddy Kravitz, с който филм печели наградата "Златна мечка“ на Берлинския филмов фестивал и е номиниран за "Оскар“ за най-добър сценарий. В "Безпримерна храброст" работи със своя приятел и връстник - Джийн Хекман.



Тед Кочев е роден като Величко Тодор(ов) Кочев (Цочев) в Торонто, Канада на 7 април 1931 г.



Потомък е на български емигранти: баща му е от Пловдив, а майка му е от Въмбел, Южна Македония, но след Балканската война семейството ѝ бяга в България и тя израства във Варна.



Родителите му се запознават в Канада по време на демонстрация през Голямата депресия и по-късно сключват брак, но се развеждат, докато Тед е дете.



Тед Кочев започва да режисира за канадската телевизия на 24-годишна възраст. По-късно се премества във Великобритания, където работи за телевизия Ей Би Си, режисира театрални пиеси и филми за големия екран. Неговият филм "Two gentelmen sharing“ е първият британски филм, избран за международния кинофестивал във Венеция.