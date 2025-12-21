ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина първият преводач на книгата "Хобит"
©
Рахманова е родена на 24 ноември 1930 г. в Ленинград. Като дете учи френски, немски в училище и английски в университета. След като завършва Филологичния факултет на Ленинградския университет, Рахманова започва да се занимава с литературни преводи. Първият ѝ публикуван превод е разказът на Клифърд Симак "Имало едно време на Меркурий" през 1957 г.
През 1972 г., след като прочита "Хобит", тя превежда две глави, а през 1976 г. целият превод е публикуван като отделна книга.
Още по темата
/
Професор от Масачузетския технологичен институт е убит в дома си, полицията издирва извършителя
17.12
Още от категорията
/
Заради неизплатени заплати: Мексикански пилот се барикадира в кабината на самолет и отказа да излезе
20.12
Невероятни кадри от Дубай и Абу Даби: Улиците се превърнаха в реки, водата нахлу в търговски център
19.12
"Десетки хиляди в малката балканска страна протестираха за честни избори и независима съдебна система": Западните медии за протестите в България
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Вучич: Сърбия има запаси от гориво до средата на януари
18:49 / 20.12.2025
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": ...
14:12 / 20.12.2025
Мицкоски: пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено...
12:50 / 20.12.2025
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС ...
22:19 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.