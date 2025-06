Почина прочута френска певица

© Никол Круазил - френската певица, която пя в саундтрака на хитовия филм от 1966 г. "Мъж и жена“, почина на 88-годишна възраст.



Кроасил е починала "след продължително боледуване“ в Париж през нощта между вторник и сряда, съобщи Жак Метжес, предаде The New Indian Express.



"До самия край тя се бори с много сила и смелост“, добави той.



Кроасил е най-известна в международен план с работата си по саундтрака на филма "A Man and a Woman", включително солото "Today it's You“ и няколко дуета. Тя беше обичана във Франция и заради други хитове през 70-те години на миналия век, включително "Telephone-moi“, "Parlez-moi de lui“ и "Une femme avec toi“.



"Пяла съм само любовни песни и знам какво съм донесла на хората“, каза тя в интервю за Paris Match през 2017 г.



Освен че пееше, Кроасил беше и танцьорка и актриса.