Почина певецът на известна песен от "Шрек"

© Почина вокалистът на американската рок група Smash Mouth Стийв Харуел, съобщиха от New York Times.



След тежко заболяване, певецът почина в дома си в Айдахо едва на 56-годишна възраст. По-рано тази седмица бе обявено, че Харуел е на смъртно легло в хоспис в последна фаза на чернодробна недостатъчност. Новината за смъртта му бе обявена от мениджъра на Smash Mouth.



Групата бе най-известна с мегахита си "All Star", добил популярност от саундтрака на анимационния филм "Шрек". Други техни хитове включват "Walkin' on the Sun", както и кавъра на песента на The Monkees "I'm a Believer".



"Стив Харуел беше истински американски оригинал. Широко-скроен герой, който излиза от обичайните представи – той се изстреля в небето като римска свещ“, сподели мениджърът на групата. Той добавя: "Стив живееше 100 процента пълен живот. Горя ярко във вселената, преди да изгори“.