Почина майката на Джеф Безос
Джаклин "Джаки“ Безос , майката на основателя на Amazon Джеф Безос, почина на 78-годишна възраст. Смъртта ѝ беше потвърдена в четвъртък от програмата за стипендии "Безос“, която сподели, че тя е починала мирно в дома си в Маями, предаде HOLA!.

"През 2020 г. на Джаки беше поставена диагноза деменция с телца на Леви - прогресивно неврологично разстройство, с което тя се бори със същото достойнство и смелост, които оформят всеки аспект от живота ѝ. Майк, нейният съпруг и партньор повече от половин век, оставаше до нея на всяка стъпка от това пътуване“, се казва в изявлението.

Новината беше споделена публично за първи път от Instagram акаунта на програмата "Безос Стипендианти“. "За мен е голяма чест, че имах възможността да работя с Джаки по програмата "Безос Стипендианти“ и да поддържам връзка с нея и Майк. Вселената е по-добро място, защото тя беше част от нея“, коментира потребител в социалните мрежи.

Друг потребител добави: "Джаки учеше и живееше според ефекта на вълните. Вълните, които тя създаде, ще продължат да се увеличават. Тя докосна толкова много животи.“

След смъртта на Джаки, Джеф публикува трогателно съобщение в Instagram, признавайки предизвикателствата, с които тя сигурно се е сблъсквала като тийнейджърка майка. "Не й е било лесно, но тя успя да се справи с всичко“, написа той. "Знам, че тя усети нашата любов.“

Съпругата на Джеф, Лорън Санчес Безос, също отдаде почит на покойната си свекърва, публикувайки снимка на Джаки в Instagram с емоджи със разбито сърце.

Животът и наследството на Джаки Безос:

Джаки ражда Джеф Безос на 17-годишна възраст, докато е още ученичка в гимназията в Албакърки, Ню Мексико. Тя се омъжва за биологичния баща на Джеф - Тед Йоргенсен, година по-рано, но подава молба за развод, когато Джеф е само на 17 месеца.

Решена да осигури добър живот за сина си, Джаки започва да посещава вечерни курсове след гимназията, докато през деня работи в банка. Там тя среща младия кубински бежанец Мигел "Майк“ Безос, който работи нощна смяна. Двамата се женят през април 1968 г., с което поставят началото на партньорство за цял живот, което ще оформи бъдещето на семейство Безос.

По-късно Джеф ще бъде осиновен от Майк и двойката ще има още един син, Марк. Вярата на Джаки и Майк във визията на сина им е поставена на изпитание през 1995 г., когато те инвестират близо 250 000 долара в стартиращата компания на Джеф - онлайн книжарница, в която малцина вярват по това време.

Тази инвестиция се окажа историческа. Днес Amazon се оценява на над 2 трилиона долара, а Джеф Безос е сред най-богатите хора в света, с богатство, надхвърлящо 243 милиарда долара.

Между 2001 и 2016 г. те дариха близо 600 000 акции на фондация "Безос“. През 2022 г. Джеф закупи имение на брега на морето в Маями за 34 милиона долара за родителите си – имение с шест спални и седем бани.

Семейство Безос също изрази благодарност на здравните работници, които подкрепиха Джаки по време на болестта ѝ - битка, която започна след диагнозата ѝ деменция с телца на Леви през 2020 г.

"Като баба, Джаки намираше огромна радост в това да наблюдава как семейството ѝ расте. Тя предаваше не само традиции и истории, но и своите ценности – доброта, устойчивост и важността на заедността.“, се казва в почитта към стипендиантите на Безос.

