Почина легенда в музиката

© Легендарният американски звукозаписен продуцент Стив Албини, работил с "Нирвана“, "Пиксис“, Пи Джей Харви, Джими Пейдж и Робърт Плант, почина на 61-годишна възраст, съобщиха от неговото студи, предаде Deutsche Presse-Agentur.



Албини продуцира албума In Utero на "Нирвана“ от 1993 г., Surfer Rosa на "Пиксис“, албума Rid Of Me на Пи Джей Харви, както и Walking Into Clarksdale - единствения съвместен албум на членовете на "Лед Цепелин“ Пейдж и Плант.



Той свири и в собствените си групи "Биг Блек“, "Рейпман“ и "Шеллак“ и основава собствено студио в Чикаго, наречено Electrical Audio. От студиото не съобщават причината за смъртта му.