Почина известен холивудски актьор

© Дийн Стокуел e починал в съня си на 85-годишна възраст. Той е известен най-вече с ролите си в "Quantum Leap" и "Married to the Mob.



Неговата филмова кариера започва през 1945 г. През същата година той участва в три филма, включително във филма на Франк Синатра и Джийн Кели, "Anchors Aweigh".



Две години по-късно той се появява във филма "Gentleman's Agreement", с участието на Грегъри Пек, който печели "Оскар“ за най-добър филм.



Стокуел е номиниран за "Оскар" за най-добра поддържаща роля за "Married to the Mob".



Стокуел също така прави запомянщи се роли и в сериали. Най-вече във сериала "Quantum Leap", където е номиниран 4 пъти за "Еми" за най-добра поддържаща роля.